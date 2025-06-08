Мераб Двалишвили перелез через клетку и встал на колени перед Дональдом Трампом на UFC 316

Двалишвили покинул октагон, чтобы пообщаться с Трампом после победы на UFC 316.

Грузинский боец перелез через клетку и встал на колени перед президентом США, после чего пожал ему руку и поблагодарил за посещение турнира.

Напомним, Мераб Двалишвили победил Шона О’Мэлли в главном событии UFC 316 и защитил титул чемпиона легчайшего веса.

Двалишвили – после победы над О’Мэлли: «Верьте в свою мечту. Дело не в генетике. Я не выдающий атлет. У меня есть предел, я устаю... Я даже курил»

Двалишвили задушил О’Мэлли в главном поединке UFC 316