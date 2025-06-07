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Роналду о «Золотом мяче» для Ямаля: «Награду должен получать тот, кто выиграл ЛЧ. Не слишком верю в индивидуальные призы, знаю, как принимаются решения за кулисами»

Криштиану Роналду высказал сомнения в ценности индивидуальных наград.

«Я даю советы тем, кто хочет их слушать. А индивидуальные награды? У них даже нет единого критерия.

Я не слишком в них верю, потому что знаю, что стоит за кулисами таких решений. У этого игрока (речь про Ламина Ямаля – Спортс’‘), безусловно, есть все качества, чтобы выиграть «Золотой мяч».

Но, на мой взгляд, такую награду должен получать тот, кто выиграл Лигу чемпионов. Хотя, опять же, здесь у всех разные мнения», – сказал форвард сборной Португалии и «Аль-Насра».

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКриштиану Роналду
logoЛамин Ямаль
logoЛа Лига
logoСборная Португалии по футболу
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