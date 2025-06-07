Роналду о «Золотом мяче» для Ямаля: «Награду должен получать тот, кто выиграл ЛЧ. Не слишком верю в индивидуальные призы, знаю, как принимаются решения за кулисами»

Криштиану Роналду высказал сомнения в ценности индивидуальных наград.

«Я даю советы тем, кто хочет их слушать. А индивидуальные награды? У них даже нет единого критерия.

Я не слишком в них верю, потому что знаю, что стоит за кулисами таких решений. У этого игрока (речь про Ламина Ямаля – Спортс’‘), безусловно, есть все качества, чтобы выиграть «Золотой мяч».

Но, на мой взгляд, такую награду должен получать тот, кто выиграл Лигу чемпионов. Хотя, опять же, здесь у всех разные мнения», – сказал форвард сборной Португалии и «Аль-Насра ».