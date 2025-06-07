«Зенит» готов сразу заплатить 25 млн евро отступных за Жерсона, если не получится разделить сумму на части. Хавбеку «Фламенго» предложены условия, от которых «невозможно отказаться»

«Зенит» готов заплатить 25 млн евро за полузащитника Жерсона Сантоса.

Как сообщает Globo, российский клуб связался с «Фламенго », чтобы обсудить выплату отступных несколькими траншами. Бразильцы сразу хотят получить всю сумму. Сине-бело-голубые дали понять, что примут это условие, если договориться о разделении платежа на несколько частей не получится. Переговоры продолжаются.

Если договоренность о трансфере будет достигнута, стороны оформят сделку после клубного чемпионата мира. Сам футболист знает о переговорах и склоняется к переходу в команду из Санкт-Петербурга. Считается, что от предложенных финансовых условий «невозможно отказаться».

В феврале этого года «Зенит » договорился о подписании Жерсона – предложение российского клуба составляло 29 миллионов евро. Сделка была близка к заключению, но Жерсон решил продолжить переговоры о продлении контракта с «Фламенго». Стороны в результате подписали договор сроком до 2030 года, а сумма отступных снизилась.

Подробную статистику бразильского футболиста можно изучить здесь .