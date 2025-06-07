«Зенит» готов сразу заплатить 25 млн евро отступных за Жерсона, если не получится разделить сумму на части. Хавбеку «Фламенго» предложены условия, от которых «невозможно отказаться»
Как сообщает Globo, российский клуб связался с «Фламенго», чтобы обсудить выплату отступных несколькими траншами. Бразильцы сразу хотят получить всю сумму. Сине-бело-голубые дали понять, что примут это условие, если договориться о разделении платежа на несколько частей не получится. Переговоры продолжаются.
Если договоренность о трансфере будет достигнута, стороны оформят сделку после клубного чемпионата мира. Сам футболист знает о переговорах и склоняется к переходу в команду из Санкт-Петербурга. Считается, что от предложенных финансовых условий «невозможно отказаться».
В феврале этого года «Зенит» договорился о подписании Жерсона – предложение российского клуба составляло 29 миллионов евро. Сделка была близка к заключению, но Жерсон решил продолжить переговоры о продлении контракта с «Фламенго». Стороны в результате подписали договор сроком до 2030 года, а сумма отступных снизилась.
Подробную статистику бразильского футболиста можно изучить здесь.