  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» готов сразу заплатить 25 млн евро отступных за Жерсона, если не получится разделить сумму на части. Хавбеку «Фламенго» предложены условия, от которых «невозможно отказаться»
91

«Зенит» готов сразу заплатить 25 млн евро отступных за Жерсона, если не получится разделить сумму на части. Хавбеку «Фламенго» предложены условия, от которых «невозможно отказаться»

«Зенит» готов заплатить 25 млн евро за полузащитника Жерсона Сантоса.

Как сообщает Globo, российский клуб связался с «Фламенго», чтобы обсудить выплату отступных несколькими траншами. Бразильцы сразу хотят получить всю сумму. Сине-бело-голубые дали понять, что примут это условие, если договориться о разделении платежа на несколько частей не получится. Переговоры продолжаются. 

Если договоренность о трансфере будет достигнута, стороны оформят сделку после клубного чемпионата мира. Сам футболист знает о переговорах и склоняется к переходу в команду из Санкт-Петербурга. Считается, что от предложенных финансовых условий «невозможно отказаться».

В феврале этого года «Зенит» договорился о подписании Жерсона – предложение российского клуба составляло 29 миллионов евро. Сделка была близка к заключению, но Жерсон решил продолжить переговоры о продлении контракта с «Фламенго». Стороны в результате подписали договор сроком до 2030 года, а сумма отступных снизилась.

Подробную статистику бразильского футболиста можно изучить здесь.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2401 голос
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globo
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Бразилия
logoЖерсон Сантос
logoЗенит
logoФламенго
возможные трансферы
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«МЮ» и «Спортинг» ведут переговоры по Дьокерешу через посредников. Манкунианцы хотят подписать форварда независимо от будущего Хейлунда (Sky Sports)
45 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Италия примет Молдову, Бельгия против Уэльса, Казахстан играет с Северной Македонией
2015 минут назадLive
Промес об уголовном преследовании: «Это темное облако, которое висит над твоей головой. Что бы ни решил закон, я возьму на себя ответственность»
2028 минут назад
Болельщик погиб на финале Лиги наций, упав со второго яруса трибуны. Медицинская бригада не смогла его спасти
428 минут назад
Марио Гомес о Ямале: «Он выиграет «Золотой мяч» несколько раз, думаю. Ламин будет доминировать в мировом футболе, если не будет травм»
1541 минуту назад
Пономарев об уходе Николича: «Непорядочно по отношению к ЦСКА. Говорил, что хочет бороться за чемпионство, а сразу после сезона – ушел»
1149 минут назад
«МЮ» объявил об уходе Эриксена, Эванса и Линделефа в связи с истечением контрактов
2958 минут назад
«Сосьедад» хочет продать Субименди «Арсеналу», а не «Реалу». Клуб удивлен интересом мадридцев (Мигель Дилэйни)
10сегодня, 14:29
«Атлетико» подписал контракт с Лангле до 2028 года. Защитник расторг соглашение с «Барсой»
22сегодня, 14:16
Киву возглавил «Интер». Контракт – до 2027 года
52сегодня, 14:09Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Слишкович про «Оренбург»: «В начале сезона российских игроков было меньше, чем легионеров. Это ненормально. Прежних лидеров убрали, а новых в начале чемпионата не нашлось»
10 минут назад
Гладышев о Личке: «Не сказал бы, что он мягкий – мог наорать, выгнать с тренировки. Бывало, заканчивал раньше времени, если команда плохо тренировалась»
118 минут назад
Бельгия – Уэльс. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
125 минут назад
Италия – Молдова. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
225 минут назад
Слишкович заявил, что не знал заранее об увольнении Абаскаля: «Я старался защищать Гильермо. Если хочет что-то сказать, у него есть мой номер»
4сегодня, 14:11
Каррера о начале работы в «Спартаке»: «Думал, меня уволят вслед за Аленичевым. Сказали, что побуду исполняющим обязанности пару недель, пока ищут нового тренера»
1сегодня, 13:56
Как вы начали бегать? Расскажите вашу историю и выиграйте приз
сегодня, 13:23Трибуна
Головин о спорах с судьями: «Мне помогает, становлюсь энергичнее и сильнее. В «Монако» попросили контролировать это и чувствовать грань»
сегодня, 13:14
Ежов, Цыпченко, Якуба, Гапонов и Овсянников ушли из «Крыльев»
24сегодня, 12:34
«Бетис» выкупил защитника Натана у «Наполи» за 9 млн евро
1сегодня, 12:25