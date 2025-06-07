Матч окончен
Квалификация ЧМ-2026. Англия забила один гол Андорре, Финляндия уступила Нидерландам, Сербия сыграла вничью с Албанией
В Европе проходят матчи 3-го тура квалификации ЧМ-2026.
Англия в гостях одолела Андорру (1:0), Финляндия проиграла Нидерландам (0:2), Албания сыграла вничью с Сербией (0:0).
Квалификация ЧМ-2026
Европа
3-й тур
7 июня 13:00, Билино Поле
Завершен
1 - 0
7 июня 16:00, Национальный стадион
7 июня 16:00, RCDE Стэдиум
7 июня 18:45, Олимпийский стадион
Завершен
0 - 2
7 июня 18:45, Эрнст Хаппель
7 июня 18:45, Arena Kombëtare
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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