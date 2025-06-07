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Квалификация ЧМ-2026. Англия забила один гол Андорре, Финляндия уступила Нидерландам, Сербия сыграла вничью с Албанией

В Европе проходят матчи 3-го тура квалификации ЧМ-2026.

Англия в гостях одолела Андорру (1:0), Финляндия проиграла Нидерландам (0:2), Албания сыграла вничью с Сербией (0:0).

Квалификация ЧМ-2026

Европа

3-й тур

Квалификация ЧМ. 3 тур
7 июня 13:00, Билино Поле
Босния и Герцеговина
Завершен
1 - 0
Сан-Марино
Матч окончен
Катич   Бичакчич
84’
Дедич
74’
73’
Фаббри
71’
Контадини   Бенвенути
71’
Нанни   Джакопетти
71’
Риккарди   Муларони
  Джеко
66’
66’
Ладзари   Сенсоли
Баждар   Джеко
62’
60’
Коломбо
Гигович   Мемич
46’
Малич   Дедич
46’
Баришич   Мухаремович
46’
46’
Капиккьони   Касадеи
2тайм
Перерыв
Босния и Герцеговина
Василь, Катич, Баришич, Малич, Бурнич, Шуньич, Тахирович, Гигович, Хайрадинович, Баждар, Демирович, Хаджикич, Muftić, Бичакчич, Дедич, Мухаремович, Муякич, Башич, Хусейнбашич, Мемич, Шарич, Джеко, Куленович
Запасные: Куленович, Muftić, Башич, Джеко, Бичакчич, Мемич, Хаджикич, Мухаремович, Дедич, Муякич, Хусейнбашич, Шарич
1тайм
Сан-Марино:
Коломбо, Риккарди, Бенвенути, Чеволи, Фаббри, Дзаннони, Капиккьони, Голинуччи, Ладзари, Контадини, Нанни, Амичи, Дзаволи, Бенвенути, Matteoni, Пазолини, Росси, Касадеи, Муларони, Валентини, Джакопетти, Fausto Marino Salicioni Ortiz, Сенсоли
Запасные: Куленович, Muftić, Башич, Джеко, Бичакчич, Мемич, Хаджикич, Мухаремович, Дедич, Муякич, Хусейнбашич, Шарич
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Квалификация ЧМ. 3 тур
7 июня 16:00, Национальный стадион
Мальта
Завершен
0 - 0
Литва
Матч окончен
Гийомье
90’
+5’
90’
Тутышкин
Камензули
89’
Мускат   Корбалан
86’
Джонс   Keyon Ewurum Kelechi
81’
81’
Сливка   Янсонас
Мбонг   Нвоко
81’
74’
Голубицкас   Шяшплаукис
Мбонг   Тума
74’
70’
Воробьев   Сиргедас
70’
Должников   Черных
46’
Упстас   Голубицкас
2тайм
Перерыв
Мбонг
24’
17’
Кажуколовас
Мальта
Бонелло, Пепе, Каррагер, Мускат, Камензули, Сатариано, Гийомье, Теума, Мбонг, Джонс, Мбонг, Аль-Туми, Сиссонс, Бирман, Борг, Магри, Аццопарди, Keyon Ewurum Kelechi, Пайбер, Пизани, Корбалан, Нвоко, Тума
Запасные: Сиссонс, Бирман, Пайбер, Пизани, Тума, Борг, Аццопарди, Keyon Ewurum Kelechi, Аль-Туми, Магри, Корбалан, Нвоко
1тайм
Литва:
Гертмонас, Тутышкин, Уткус, Кажуколовас, Упстас, Гинейтис, Воробьев, Ласицкас, Должников, Сливка, Паулаускас, Барткус, Шведкаускас, Гирдвайнис, Лекятас, Антанавичюс, Голубицкас, Милашюс, Сиргедас, Черных, Шяшплаукис, Янсонас, Рузгис
Запасные: Сиссонс, Бирман, Пайбер, Пизани, Тума, Борг, Аццопарди, Keyon Ewurum Kelechi, Аль-Туми, Магри, Корбалан, Нвоко
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Квалификация ЧМ. 3 тур
7 июня 16:00, RCDE Стэдиум
Андорра
Завершен
0 - 1
Англия
Матч окончен
90’
+1’
Беллингем   Гиббс-Уайт
Гильен   Искьердо
83’
81’
Роджерс   Гордон
81’
Джонс   Райс
Борра   Рубио
75’
Бабот Мюллер   Валес
75’
Рикард   Лопес
65’
Родриго   Гарсия Реном
65’
64’
Палмер   Александер-Арнолд
64’
Хендерсон   Эзе
50’
  Кейн
2тайм
Перерыв
Андорра
И. Альварес, Сан-Николас, Борра, Оливера, Гарсия, Макс Льовера, Сервос, Бабот Мюллер, Гильен, Родриго, Рикард, Гомес Морейра, Пирес, Ребес, Рубио, Валес, Гарсия Реном, Валес, Гомеш, Тейшейра, Искьердо, Лопес, Мартинес
Запасные: Валес, Гомеш, Гарсия Реном, Ребес, Валес, Лопес, Мартинес, Гомес Морейра, Пирес, Рубио, Тейшейра, Искьердо
1тайм
Англия:
Пикфорд, Джеймс, Берн, Конса, Джонс, Хендерсон, Беллингем, Мадуэке, Палмер, Роджерс, Кейн, Хендерсон, Траффорд, Александер-Арнолд, Чалоба, Колуилл, Уокер, Эзе, Гиббс-Уайт, Льюис-Скелли, Райс, Гордон, Тоуни
Запасные: Валес, Гомеш, Гарсия Реном, Ребес, Валес, Лопес, Мартинес, Гомес Морейра, Пирес, Рубио, Тейшейра, Искьердо
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Квалификация ЧМ. 3 тур
7 июня 18:45, Олимпийский стадион
Финляндия
Завершен
0 - 2
Нидерланды
Матч окончен
Нисканен
90’
85’
Гакпо   Симонс
Иванов   Валакари
76’
Тенхо   Камара
70’
Алхо   Нисканен
70’
69’
Рейндерс   Клюйверт
69’
Депай   Вегорст
62’
Аке   ван де Вен
61’
Рейндерс
Похьянпало   Челльман
55’
Луд   Йенсен
55’
46’
ван Хекке   де Врей
2тайм
Перерыв
28’
ван Хекке
23’
  Думфрис
6’
  Депай
Финляндия
Градецки, Иванов, Хосконен, Тенхо, Уронен, Кайринен, Пелтола, Алхо, Антман, Похьянпало, Луд, Йоронен, Синисало, Пиккарайнен, Тикканен, Камара, Йенсен, Юрю, Нисканен, Валакари, Сухонен, Челльман, Пукки
Запасные: Тикканен, Юрю, Сухонен, Пукки, Иванов, Тенхо, Алхо, Синисало, Пиккарайнен, Похьянпало, Луд, Йоронен
1тайм
Нидерланды:
Флеккен, Аке, ван Дейк, ван Хекке, Думфрис, Рейндерс, де Йонг, Гравенберх, Фримпонг, Гакпо, Депай, Олей, Схерпен, Гертрюйда, Хато, де Врей, ван де Вен, Симонс, Виффер, Клюйверт, Ланг, Мален, Вегорст
Запасные: Тикканен, Юрю, Сухонен, Пукки, Иванов, Тенхо, Алхо, Синисало, Пиккарайнен, Похьянпало, Луд, Йоронен
Подробнее
Квалификация ЧМ. 3 тур
7 июня 18:45, Эрнст Хаппель
Австрия
Завершен
2 - 1
Румыния
Матч окончен
90’
+5’
  Тэнасе
Гриллич
89’
85’
Станчу   Тэнасе
84’
Дрэгуш   Митрицэ
Баумгартнер   Шлагер
82’
Шмид   Гриллич
82’
78’
Бырлиджа   Алибек
78’
Ман   Микулеску
Вебер   Данзо
69’
61’
Марин   Шут
Виммер   Пош
61’
Грегорич   Арнаутович
61’
  Забитцер
60’
2тайм
Перерыв
44’
Станчу
  Грегорич
42’
Австрия
Пентц, Мвене, Вебер, Линхарт, Виммер, Лаймер, Зайвальд, Забитцер, Баумгартнер, Шмид, Грегорич, Лаваль, Шмид, Данзо, Фридль, Пош, Кверфельд, Ферачниг, Гриллич, Хонзак, Шлагер, Арнаутович, Грюлль
Запасные: Лаваль, Фридль, Хонзак, Грюлль, Данзо, Ферачниг, Гриллич, Кверфельд, Шлагер, Арнаутович, Шмид, Пош
1тайм
Румыния:
Молдован, Банку, Буркэ, Попеску, Рациу, Кирикеш, Марин, Дрэгуш, Станчу, Ман, Бырлиджа, Ницэ, Тырновану, Крецу, Гицэ, Марин, Скречу, Тэнасе, Шут, Алибек, Микулеску, Митрицэ, Сореску
Запасные: Лаваль, Фридль, Хонзак, Грюлль, Данзо, Ферачниг, Гриллич, Кверфельд, Шлагер, Арнаутович, Шмид, Пош
Подробнее
Квалификация ЧМ. 3 тур
7 июня 18:45, Arena Kombëtare
Албания
Завершен
0 - 0
Сербия
Матч окончен
88’
Максимович   Гудель
88’
Живкович   Неделькович
Шеху   Рамадани
85’
80’
Митрович
76’
Митрович   Йович
Броя   Узуни
75’
69’
Терзич   Митрович
69’
Самарджич   Максимович
Ходжа   Байрами
63’
Манай   Даку
63’
2тайм
Перерыв
Манай
45’
Джимшити
19’
17’
Павлович
Албания
Стракоша, Митай, Джимшити, Айети, Хюсай, Шеху, Аслани, Лячи, Ходжа, Броя, Манай, Кастрати, Шерри, Алийи, Балиу, Исмайли, Кумбула, Байрами, Мучи, Рамадани, Асани, Даку, Узуни
Запасные: Узуни, Алийи, Шерри, Балиу, Кумбула, Даку, Исмайли, Асани, Кастрати, Байрами, Мучи, Рамадани
1тайм
Сербия:
Петрович, Павлович, Миленкович, Эракович, Самарджич, Терзич, Лукич, Максимович, Живкович, Митрович, Влахович, Lazar Kaličanin, Росич, Бабич, Неделькович, Стоич, Симич, Гудель, Катаи, Максимович, Рачич, Йович, Митрович
Запасные: Узуни, Алийи, Шерри, Балиу, Кумбула, Даку, Исмайли, Асани, Кастрати, Байрами, Мучи, Рамадани
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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