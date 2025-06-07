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  • Роналду об игре с Месси в одной команде: «У меня были предложения из Аргентины, но маловероятно, мне уже 40. Мы 15 лет соперничали на одном уровне, он уважает меня, как и я его»
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Роналду об игре с Месси в одной команде: «У меня были предложения из Аргентины, но маловероятно, мне уже 40. Мы 15 лет соперничали на одном уровне, он уважает меня, как и я его»

Криштиану Роналду назвал маловероятной игру с Лионелем Месси в одной команде.

– Долгое время все сводилось к противостоянию Криштиану и Месси. А что, если бы они сыграли вместе? Этого ведь никогда не случалось. Тебе не интересно принять этот вызов – сыграть с Месси и посмотреть, что получится?

– Знаешь, я испытываю теплые чувства к Аргентине – моя жена оттуда. У меня даже были предложения сыграть за один из аргентинских клубов на клубном чемпионате мира. Никогда не знаешь… время покажет.

Мне уже 40 лет, но кто знает. Хотя, если честно, думаю, это маловероятно. Я ни разу не был в Аргентине, но хочу туда съездить, у меня большая симпатия к аргентинцам.

И к Месси – мы были соперниками много лет, но я уже говорил: мы 15 лет соревновались на одном уровне. Помню, раньше он совсем не говорил по-английски, не знаю, как сейчас, и я ему переводил, когда на церемониях объясняли, что нужно делать.

Он всегда хорошо ко мне относился и уважал меня, как и я его. Думаю, совместная игра маловероятна – но никогда не говори «никогда», – сказал форвард сборной Португалии и «Аль-Насра».

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: A Bola
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