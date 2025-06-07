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Мбаппе о «Золотом мяче»: «Мы говорим о Ямале и Дембеле. Я выбираю Усмана. Разве нужно объяснять?»

Килиан Мбаппе высказался о «Золотом мяче».

– Проголосовали бы за Дембеле?

– Да. Вам действительно нужно объяснять? Мы говорим о Ямале и Дембеле, и я выбираю Дембеле. Все предельно ясно!

Все меняется очень быстро, как показали истории с последними победителями. Мы не говорили о некоторых игроках, которые в итоге победили.

Сейчас сентябрь? Многое произойдет с тех пор, но сегодня мы говорим об Усмане и Ламине, – сказал форвард «Реала».

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2310 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Sports
Источник: RMC Sport
logoЗолотой мяч
logoУсман Дембеле
logoБарселона
logoЛа Лига
logoПСЖ
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoЛамин Ямаль
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