Мбаппе о «Золотом мяче»: «Мы говорим о Ямале и Дембеле. Я выбираю Усмана. Разве нужно объяснять?»

Килиан Мбаппе высказался о «Золотом мяче».

– Проголосовали бы за Дембеле?

– Да. Вам действительно нужно объяснять? Мы говорим о Ямале и Дембеле, и я выбираю Дембеле. Все предельно ясно!

Все меняется очень быстро, как показали истории с последними победителями. Мы не говорили о некоторых игроках, которые в итоге победили.

Сейчас сентябрь? Многое произойдет с тех пор, но сегодня мы говорим об Усмане и Ламине , – сказал форвард «Реала ».