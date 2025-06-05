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  • Португалия в финале Лиги наций, 937-й гол Роналду, Мирра проиграла 361-й ракетке мира, Индзаги возглавил «Аль-Хилаль», Кучеров выиграл «Тед Линдсэй Эворд», Делап в «Челси», Овечкин посетил Совет Федерации и другие новости
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Португалия в финале Лиги наций, 937-й гол Роналду, Мирра проиграла 361-й ракетке мира, Индзаги возглавил «Аль-Хилаль», Кучеров выиграл «Тед Линдсэй Эворд», Делап в «Челси», Овечкин посетил Совет Федерации и другие новости

1. Португалия вышла в финал Лиги наций, обыграв Германию – 2:1! У Роналду победный гол (это его 137-й гол за сборную и 937-й в карьере), Консейсау забил через 5 минут после выхода на замену. Португальцы обыграли Германию впервые с 2000 года, у немцев было 5 побед подряд.

2. Мирра Андреева проиграла 361-й ракетке мира Лоис Буассон на «Ролан Гаррос». Француженка стала самой низкорейтинговой полуфиналисткой «Большого шлема» за 40 лет. Коко Гауфф победила Мэдисон Киз.

Новак Джокович обыграл Александра Зверева в четвертьфинале «Ролан Гаррос», Янник Синнер прошел Александра Бублика.

3. Кубок Стэнли. «Эдмонтон» победил «Флориду» в овертайме в 1-м матче финала.

4. «Краснодар» выступал за сохранение в РПЛ «Оренбурга». Большинство клубов проголосовало за «Пари НН». 

10 клубов Первой лиги выступили за сохранение «Пари НН» в РПЛ, 4 – за выход «Урала», один клуб воздержался. 

5. Симоне Индзаги возглавил «Аль-Хилаль», контракт экс-тренера «Интера» – до 2027 года.

6. ФИФА вновь снизила цены на матч открытия клубного чемпионата мира с участием «Интера» Месси 14 июня. «Десятки тысяч» билетов до сих пор не проданы, пишет The Athletic, стадион вмещает 65 326 зрителей.

7. Никита Кучеров выиграл «Тед Линдсэй Эворд» во 2-й раз. Форварда «Тампы» признавали лучшим игроком по версии профсоюза в 2019-м.

8. Трансферные новости. «Челси» за 30 млн фунтов купил форварда «Ипсвича» Делапа, контракт – до 2031 года. «Интер» приобрел хавбека загребского «Динамо» Сучича за 14+2,5 млн евро.

9. «Питтсбург» назначил Дэна Мьюза главным тренером. Он был ассистентом в «Рейнджерс» и «Нэшвилле».

10. Джордан Отт – новый главный тренер «Финикса». Он работает ассистентом в НБА с 2012 года.

11. Зак Фукале перешел в «Динамо» Минск из «Трактора». Контракт голкипера – на 2 года.

12. Российские фигуристы не стали оспаривать невыдачу нейтральных статусов в CAS, пишет «СЭ».

13. «Барса» признала разногласия с УЕФА в вопросе учета дохода от рычагов. Клуб еще не уведомлен о возможных санкциях.

14. «Витязю» нужно 1,5 млрд рублей на сезон, долги – 200 млн. Ротенберг звонил в клуб и попросил их полный список, а также сказал сохранить игроков, сообщает «Матч ТВ».

15. Организаторы лыжного чемпионата мира в Тронхейме понесли убытки в размере до 34 млн норвежских крон (около 2,9 млн евро) – это предварительная оценка, которая еще может вырасти. В материале издания ситуация сравнивается с «экономической катастрофой».

16. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин посетил Совет Федерации и подарил Матвиенко клубный свитер.

17. Матвей Сафонов переплатил 629 рублей и 99 копеек по долгу за алименты. Вратарю «ПСЖ» должны разрешить выезд из России. 

Цитаты дня.

Александр Тихонов: «Овечкину в Совфеде следовало спросить, почему у нас народ нищий. Если хочет в политику, флаг в руки. Но он не знает о реальном состоянии страны, экономики, промышленности»

Сафонов о еде во Франции: «Скучаю по русским супам. Приходилось есть рамен и ностальгировать»

Матвиенко – Овечкину: «Вы символ для молодых хоккеистов, это дорогого стоит. Надо возвращать славу нашего хоккея, школу продвигать»

Канисарес о «Золотом мяче»: «Борьба должна идти между Витиньей и Хакими. Ямалю не хватает статистики, он не играл в финале ЛЧ»

Пальцев о конфликте с Бубновым: «Даже не знал, кто это. Он показал истинное лицо, ему нужна пара таблеток для успокоения»

Александр Мостовой: «Готов войти в штаб Семака, так же, как и в «Спартак» или «Динамо». Мои слова – намеки, но никто не соглашается. Не для того 25 лет играл, чтобы что-то специально делать»

Вячеслав Фетисов: «Президент поручил убрать социальную несправедливость в хоккее, там не должны быть только богатые дети. Есть большое количество катков, их нужно наполнить смыслом»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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