Арбитр Иванов ошибочно отменил гол «Урала» в ворота «Ахмата» на 12-й минуте ответного стыкового матча, решила ЭСК РФС

Гол «Урала» в ворота «Ахмата» был ошибочно не засчитан.

Полузащитник «Урала » Тимур Аюпов забил гол на 12-й минуте второго стыкового матча с «Ахматом » (0:2, 2:1 – первый матч), добив в ворота отскочивший от штанги мяч после удара Юрия Железнова.

Главный судья Сергей Иванов после консультации с ВАР и просмотра повтора отменил взятие ворот из-за положения вне игры у Андрея Егорычева в момент удара Железнова. Егорычев находился на линии удара.

Сегодня экспертно-судейская комиссия РФС постановила, что судья ошибочно отменил взятие ворот«Ахмата» из-за положения вне игры у Егорычева.

«Андрей Егорычев, находясь за линией офсайда в момент удара по воротам его партнером, не влиял на возможность вратаря играть в мяч (не закрывал ему линию обзора), и не влиял на возможность защитника играть в мяч. После отскока мяча от стойки ворот Тимур Аюпов добивал мяч в ворота из правильной позиции. Гол следовало засчитать», – говорится в сообщении ЭСК РФС.