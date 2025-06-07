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Арбитр Иванов ошибочно отменил гол «Урала» в ворота «Ахмата» на 12-й минуте ответного стыкового матча, решила ЭСК РФС

Гол «Урала» в ворота «Ахмата» был ошибочно не засчитан.

Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов забил гол на 12-й минуте второго стыкового матча с «Ахматом» (0:2, 2:1 – первый матч), добив в ворота отскочивший от штанги мяч после удара Юрия Железнова.

Главный судья Сергей Иванов после консультации с ВАР и просмотра повтора отменил взятие ворот из-за положения вне игры у Андрея Егорычева в момент удара Железнова. Егорычев находился на линии удара.

Сегодня экспертно-судейская комиссия РФС постановила, что судья ошибочно отменил взятие ворот«Ахмата» из-за положения вне игры у Егорычева. 

«Андрей Егорычев, находясь за линией офсайда в момент удара по воротам его партнером, не влиял на возможность вратаря играть в мяч (не закрывал ему линию обзора), и не влиял на возможность защитника играть в мяч. После отскока мяча от стойки ворот Тимур Аюпов добивал мяч в ворота из правильной позиции. Гол следовало засчитать», – говорится в сообщении ЭСК РФС.

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Опубликовано: Sports
Источник: сайт РФС
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