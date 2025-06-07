Мостовой о готовности возглавить ЦСКА: «Никто не обращался, у меня и нужной лицензии нет. Но мы готовы на все! Кто «мы»? Я и мой штаб – нас много»
Ранее стало известно, что главный тренер армейцев близок к уходу из клуба. Он может возглавить греческий АЕК.
– Если есть какая-то причина, не будешь же насильно держать. Если решил уйти, то уйдет. Но после победы ЦСКА в Кубке это выглядит странно. Но в нашем футболе ничему удивляться не стоит.
– Готовы ли вы возглавить ЦСКА?
– Никто не обращался. Но у меня и нужной лицензии нет. Если только кто-то будет исполнять роль главного тренера... Но мы готовы на все!
– Кто «мы»?
– Я и мой штаб – нас много, – смеясь сказал бывший полузащитник сборной России.
Причина возможного ухода Николича из ЦСКА – конфликт с заместителем гендиректора Шевелевым. Претензия Марко – зимние трансферы («СЭ»)
Николич будет зарабатывать более 2 млн евро в год в АЕК. В ЦСКА он получает 1,2 млн