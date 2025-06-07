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  • Мостовой о готовности возглавить ЦСКА: «Никто не обращался, у меня и нужной лицензии нет. Но мы готовы на все! Кто «мы»? Я и мой штаб – нас много»
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Мостовой о готовности возглавить ЦСКА: «Никто не обращался, у меня и нужной лицензии нет. Но мы готовы на все! Кто «мы»? Я и мой штаб – нас много»

Александр Мостовой заявил, что готов сменить Марко Николича в ЦСКА.

Ранее стало известно, что главный тренер армейцев близок к уходу из клуба. Он может возглавить греческий АЕК. 

– Если есть какая-то причина, не будешь же насильно держать. Если решил уйти, то уйдет. Но после победы ЦСКА в Кубке это выглядит странно. Но в нашем футболе ничему удивляться не стоит.

– Готовы ли вы возглавить ЦСКА?

– Никто не обращался. Но у меня и нужной лицензии нет. Если только кто-то будет исполнять роль главного тренера... Но мы готовы на все!

– Кто «мы»?

– Я и мой штаб – нас много, – смеясь сказал бывший полузащитник сборной России. 

Причина возможного ухода Николича из ЦСКА – конфликт с заместителем гендиректора Шевелевым. Претензия Марко – зимние трансферы («СЭ»)

Николич будет зарабатывать более 2 млн евро в год в АЕК. В ЦСКА он получает 1,2 млн

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
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logoАлександр Мостовой
logoМарко Николич
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