Александр Мостовой заявил, что готов сменить Марко Николича в ЦСКА.

Ранее стало известно, что главный тренер армейцев близок к уходу из клуба. Он может возглавить греческий АЕК.

– Если есть какая-то причина, не будешь же насильно держать. Если решил уйти, то уйдет. Но после победы ЦСКА в Кубке это выглядит странно. Но в нашем футболе ничему удивляться не стоит.

– Готовы ли вы возглавить ЦСКА?

– Никто не обращался. Но у меня и нужной лицензии нет. Если только кто-то будет исполнять роль главного тренера... Но мы готовы на все!

– Кто «мы»?

– Я и мой штаб – нас много, – смеясь сказал бывший полузащитник сборной России.

Причина возможного ухода Николича из ЦСКА – конфликт с заместителем гендиректора Шевелевым. Претензия Марко – зимние трансферы («СЭ»)

Николич будет зарабатывать более 2 млн евро в год в АЕК. В ЦСКА он получает 1,2 млн