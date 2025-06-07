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  • «Ника 875 дней не стартовала, все потраченные на нее государством средства вернули. Двойных стандартов быть не должно». Рудковская о том, что ФФККР не отпускает Жилину
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«Ника 875 дней не стартовала, все потраченные на нее государством средства вернули. Двойных стандартов быть не должно». Рудковская о том, что ФФККР не отпускает Жилину

Яна Рудковская высказалась о переходе фигуристки Вероники Жилиной в Азербайджан.

Накануне олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что не видит разницы в переходах Жилиной и Самоделкиной.

Софья Самоделкина с прошлого сезона представляет Казахстан. Вероника Жилина заявила о желании перейти в сборную Азербайджана, но Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) пока не одобрила ее переход. 

«Молодец, Алексей, глаголишь истину! Наверное, только спортсмены понимают, насколько важен каждый год в спорте для любого действующего спортсмена, так как жизнь в спорте наивысших достижений (особенно у девочек) очень коротка. И в таких тонких вопросах, касаемо несовершеннолетних спортсменов, двойных стандартов (история помнит огромное количество примеров переходов) – быть не должно!

Девочка пережила очень серьезную травму спины, прошла длительное лечение и реабилитацию. Об этом никто не кричал на каждом углу! Это не шоу-бизнес, в спорте это не принято.

Ника 875 дней не стартовала ни на одном старте в России, ее родители вернули исключительно все потраченные на нее средства государством, лед ей государство не оплачивало, она тренировалась в нашей частной академии за счет наших с Евгением средств, имеет паспорт Азербайджана и больше года резиденцию другой страны.

В декабре 2023 года она объявила о своем желании перейти за другую страну ФФККР. Руководство попросило подумать и все взвесить, взять паузу и подлечиться, к ним нет вопросов, они своих не бросают, но история не знает примера карантина 870 дней. Спортсмен уже с выбором спортивного гражданства определился.

Переходы были, есть и будут в любом спорте. Я желаю Нике здоровья и только побед. Она знает, что наша семья ее никогда не бросит, и всегда будет рядом, независимо от решений, которые примут о ее спортивном гражданстве в ближайшем будущем», – написала продюсер, совладелица академии Евгения Плющенко.

Ученице Плющенко срезали переход в Азербайджан. Минус шанс на Олимпиаду для Жилиной

«Выйду на соревнования, когда полностью восстановлюсь. О переходе в другую сборную не думала». Вероника Жилина ответила на вопросы болельщиков

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Рудковской
женское катание
сборная Азербайджана
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