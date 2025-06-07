Бюджет СКА сократят вдвое в сезоне-2025/26, он может составить около 5,9 млрд рублей. «Газпром» больше не устраивают огромные расходы на клуб («Деловой Петербург»)

Бюджет СКА в следующем сезоне могут сократить вдвое.

Как сообщает «Деловой Петербург», руководителей «Газпрома» больше не устраивают огромные расходы на спортивные клубы. Бюджет армейцев в следующем сезоне будет сокращен примерно вдвое.

При этом отмечается, что, даже если бюджет составит около 5,9 млрд рублей при нынешних 11,8 млрд, СКА останется самым богатым клубом Фонбет Чемпионата КХЛ.

Напомним, 2 июня Роман Ротенберг покинул пост главного тренера СКА по решению нового совета директоров клуба. Команду возглавил Игорь Ларионов .

В минувшем сезоне СКА занял 7-е место в таблице Запада и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв серию московскому «Динамо» со счетом 2-4.

СКА потратил 4,99 млрд рублей на зарплаты в 2024 году. Доход клуба – 10,1 млрд рублей («РБ Бизнес»)