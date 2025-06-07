Николич и АЕК устно договорились. Рибальта искал в клуб тренера-победителя
Марко Николич близок к переходу в АЕК.
Как сообщает Gazzetta.gr, у тренера ЦСКА и греческого клуба есть устное соглашение. Если не произойдет ничего неожиданного, Николич уедет в Грецию.
Отмечается, что директор АЕК Хавьер Рибальта, ранее работавший в «Зените», выбрал Николича, поскольку тот тренер-победитель, который брал трофеи в большинстве своих команд.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2234 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Sports
Источник: Gazzetta.gr
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