Николич и АЕК устно договорились. Рибальта искал в клуб тренера-победителя

Марко Николич близок к переходу в АЕК.

Как сообщает Gazzetta.gr, у тренера ЦСКА и греческого клуба есть устное соглашение. Если не произойдет ничего неожиданного, Николич уедет в Грецию.

Отмечается, что директор АЕК Хавьер Рибальта, ранее работавший в «Зените», выбрал Николича, поскольку тот тренер-победитель, который брал трофеи в большинстве своих команд.