Из «Локомотива» в ЦСКА перейдут 5 тренеров, включая Никитина, Юшкевича и Курьянова. Об этом объявят в ближайшие дни («Матч ТВ»)

В ЦСКА перейдут пять тренеров чемпионского «Локомотива».

По информации «Матч ТВ», новый тренерский штаб армейцев будет представлен в ближайшие дни.

В него войдут Игорь Никитин (главный тренер), Дмитрий Юшкевич (тренер по защитникам), Антон Курьянов (тренер по нападению и большинству), Рашит Давыдов (тренер по вратарям) и Дмитрий Пирожков (тренер по физподготовке).

Из тренеров в ярославском клубе останутся только Антон Бут , Дмитрий Красоткин и Вячеслав Гусов.

В конце мая «Локомотив » завоевал Кубок Гагарина, победив в финале «Трактор» (4-1).

«Локомотив» продлил контракт с Рафиковым на 2 года. Защитник мог перейти в «Авангард»