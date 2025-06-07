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  • Из «Локомотива» в ЦСКА перейдут 5 тренеров, включая Никитина, Юшкевича и Курьянова. Об этом объявят в ближайшие дни («Матч ТВ»)
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Из «Локомотива» в ЦСКА перейдут 5 тренеров, включая Никитина, Юшкевича и Курьянова. Об этом объявят в ближайшие дни («Матч ТВ»)

В ЦСКА перейдут пять тренеров чемпионского «Локомотива».

По информации «Матч ТВ», новый тренерский штаб армейцев будет представлен в ближайшие дни.

В него войдут Игорь Никитин (главный тренер), Дмитрий Юшкевич (тренер по защитникам), Антон Курьянов (тренер по нападению и большинству), Рашит Давыдов (тренер по вратарям) и Дмитрий Пирожков (тренер по физподготовке).

Из тренеров в ярославском клубе останутся только Антон Бут, Дмитрий Красоткин и Вячеслав Гусов.

В конце мая «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина, победив в финале «Трактор» (4-1).

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
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logoДмитрий Юшкевич
Вячеслав Гусов
logoЦСКА
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