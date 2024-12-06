UFC 316: Двалишвили против О’Мэлли, Пенья подерется с Харрисон

В ночь на 8 июня в Ньюарке (США) состоится UFC 316. В главном событии турнира пройдет бой за пояс чемпиона легчайшего веса между Мерабом Двалишвили (19-4) и Шоном О’Мэлли (18-2).

Соглавным поединком станет титульный бой в легчайшей женской категории между Джулианной Пенья (13-5) и Кайлой Харрисон (18-1).

Другие бои турнира:

Бои главного карда начнутся не ранее 05:00 по московскому времени. Прелимы стартуют не ранее 03:00. Прямую трансляцию турнира покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

О’Мэлли возвращается, чтобы отнять пояс у Мераба. Следим за ярким UFC 316