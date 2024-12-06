UFC 316: Двалишвили против О’Мэлли, Пенья подерется с Харрисон
В ночь на 8 июня в Ньюарке (США) состоится UFC 316. В главном событии турнира пройдет бой за пояс чемпиона легчайшего веса между Мерабом Двалишвили (19-4) и Шоном О’Мэлли (18-2).
Соглавным поединком станет титульный бой в легчайшей женской категории между Джулианной Пенья (13-5) и Кайлой Харрисон (18-1).
Другие бои турнира:
Келвин Гастелум (20-9) – Джо Пайфер (13-3);
Марио Баутиста (15-2) – Патчи Микс (20-1);
Висенте Луке (23-10-1) – Кевин Холланд (27-13);
Бруно Силва (14-6-2) – Джошуа Ван (14-2);
Брендсон Рибейро (15-7) – Азамат Мурзаканов (14-0);
Сергей Спивак (17-5) – Валдо Кортес-Акоста (13-1).
Бои главного карда начнутся не ранее 05:00 по московскому времени. Прелимы стартуют не ранее 03:00. Прямую трансляцию турнира покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец».
О’Мэлли возвращается, чтобы отнять пояс у Мераба. Следим за ярким UFC 316