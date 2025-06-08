Двалишвили задушил О’Мэлли в главном поединке UFC 316

Мераб Двалишвили победил Шона О’Мэлли в реванше на UFC 316 и защитил пояс чемпиона легчайшей категории.

Бой закончился в третьем раунде: Мераб провел удушающий прием, после которого Шон сдался.

Видео нокаута здесь .

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Двалишвили – после победы над О’Мэлли: «Верьте в свою мечту. Дело не в генетике. Я не выдающий атлет. У меня есть предел, я устаю... Я даже курил»