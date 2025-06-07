«Черноморцу» грозит банкротство после ухода инвестора Шишкарева. Клуб могут не заявить даже во Вторую лигу (Metaratings)

«Черноморец» может прекратить существование.

Как передает Metaratings, 9 июня футболистам «Черноморца» должны сообщить информацию о будущем клуба после ухода инвестора Сергея Шишкарева.

По словам источника, бизнесмен выплатит оставшиеся две премии и бонусы за третье место и после 15 июня покинет проект. На счету клуба не останется средств.

Сообщается, что клубу грозит банкротство. Небольшие деньги предоставит администрация Новороссийска, однако «Черноморец» могут не заявить даже в LEON Вторую лигу. У клуба большая платежная ведомость и долгосрочные контракты футболистов.

«Черноморец» занял третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги минувшего сезона, однако не прошел лицензирование и не был допущен к участию в стыковых матчах за право выступать в Мир РПЛ .

Шишкарев об уходе из «Черноморца»: «Проблема не в деньгах, а в людях, которые не хотят развивать свой город. Не вернусь, пока чиновники не поймут, что спорт не их личный бюджетный корм, а гордость всех жителей»