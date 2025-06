Фанаты Англии пели «Стармер – #####» и называли премьер-министра «дрочилой» во время матча с Андоррой

Английские фанаты оскорбляли своего премьер-министра.

Сборная Англии обыграла команду Андорры на выезде в 3-м туре квалификации ЧМ-2026 (1:0).

При счете 0:0 фанаты гостей пели оскорбляли премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Они пели на мотив композиции Give It Up группы KC & The Sunshine: «На-на, на-на, на-на, на-на-на-на, Стармер – #####, Стармер – ##### (оскорбительное слово, происходящее от названия полового органа – Спортс’’)».

Английские болельщики также пели «Кир Стармер – дрочила, дрочила».

Главный тренер сборной Англии ответил на вопрос об этом после игры.

«Если это произошло, это неприемлемо. Но я не слышал никаких оскорбительных песен или кричалок», – сказал Томас Тухель .