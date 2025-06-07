Фанаты Англии пели «Стармер – #####» и называли премьер-министра «дрочилой» во время матча с Андоррой
Английские фанаты оскорбляли своего премьер-министра.
Сборная Англии обыграла команду Андорры на выезде в 3-м туре квалификации ЧМ-2026 (1:0).
При счете 0:0 фанаты гостей пели оскорбляли премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Они пели на мотив композиции Give It Up группы KC & The Sunshine: «На-на, на-на, на-на, на-на-на-на, Стармер – #####, Стармер – ##### (оскорбительное слово, происходящее от названия полового органа – Спортс’’)».
Английские болельщики также пели «Кир Стармер – дрочила, дрочила».
Главный тренер сборной Англии ответил на вопрос об этом после игры.
«Если это произошло, это неприемлемо. Но я не слышал никаких оскорбительных песен или кричалок», – сказал Томас Тухель.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
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