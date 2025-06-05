Радимов о невыдаче лицензии «Химкам»: «Туда им и дорога. Это просто порнография нашего футбола, лучше включить немецкий канал. Какое-то шапито, куча долгов»

Владислав Радимов назвал «Химки» порнографией российского футбола.

Ранее стало известно, что подмосковный клуб не получил лицензию для выступления в Мир РПЛ в следующем сезоне.

«Слава богу, что РПЛ покинули «Химки»! Это просто порнография нашего футбола, честно скажу. Вот в этом сезоне лучше было включить немецкий канал, чем игру «Химок».

Нельзя так издеваться: поле не готово, болельщиков нет, игроки бастуют, то хотят играть – то не хотят, постоянно какие-то новости оттуда – то за сок, то за фрукты, то за что-то еще не заплатили. Вы с ума сошли? 2025 год на дворе! Я понимаю, в 90-е после развала СССР такое могло быть...

45 человек на тренировке, тренер говорит – я не могу столько тренировать. Какое-то шапито, куча долгов, которые, было изначально понятно, что они не заплатят. Жаль, что РФС или РПЛ клюнули на эту уловку поначалу. Так что туда им и дорога – славной команде, где играли Костя Генич и Алексей Снегирев, и тренировал Николай Писарев !» – сказал бывший полузащитник «Зенита».

«Химки» начали процедуру банкротства. Причина обращения в суд – «неспособность удовлетворить требования кредиторов»