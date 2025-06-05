«Химки» начали процедуру банкротства. Причина обращения в суд – «неспособность удовлетворить требования кредиторов»
«Химки» начали процедуру банкротства.
Подмосковный клуб обратился в арбитражный суд с требованием признать себя банкротом, следует из данных «Федресурса».
Согласно документу, причина банкротства – «неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».
Заявление о признании себя банкротом будет подано не ранее чем через 15 календарных дней с даты обращения.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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