У Мбаппе 80 (49+31) очков в составе сборной Франции. Форвард «Реала» установил рекорд, опередив Анри

Килиан Мбаппе побил рекорд сборной Франции по голевым действиям.

26-летний нападающий «Реала » набрал два очка в полуфинале Лиги наций Испания – Франция (4:5).

Мбаппе реализовал пенальти и выступил в роли ассистента в моменте с голом Райана Шерки.

Теперь на счету чемпиона мира 80 результативных действий в 89 матчах в составе сборной Франции – 49 голов и 31 ассист. Он опередил Тьерри Анри , на счету которого 78 (​​51+27) очков.

В списке лучших бомбардиров в истории французской сборной Килиана опережают лишь Анри (51) и Оливье Жиру (57).