У Мбаппе 80 (49+31) очков в составе сборной Франции. Форвард «Реала» установил рекорд, опередив Анри
Килиан Мбаппе побил рекорд сборной Франции по голевым действиям.
26-летний нападающий «Реала» набрал два очка в полуфинале Лиги наций Испания – Франция (4:5).
Мбаппе реализовал пенальти и выступил в роли ассистента в моменте с голом Райана Шерки.
Теперь на счету чемпиона мира 80 результативных действий в 89 матчах в составе сборной Франции – 49 голов и 31 ассист. Он опередил Тьерри Анри, на счету которого 78 (51+27) очков.
В списке лучших бомбардиров в истории французской сборной Килиана опережают лишь Анри (51) и Оливье Жиру (57).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Stats Foot
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