Челестини о 0:3: «Нужно признать, что «Локомотив» был просто лучше, по нашим воротам пробили 25 раз. Это часть процесса, урок. ЦСКА подарил сопернику первые 15 минут»

Фабио Челестини прокомментировал поражение ЦСКА от «Локомотива».

Армейцы проиграли матч 12-го тура Мир РПЛ со счетом 0:3.

«Я знаю, на что способна моя команда. Сегодня мы подарили сопернику первые 15 минут. Мы не сделали ничего, о чем говорили.

«Локомотив» – хорошая команда. Когда мы начали играть, мы выдали 25 минут в первом тайме очень хорошего качества. Нам чуть-чуть не хватило, нас наказали.

Мы будем говорить о моментах Аллерандро, пенальти или не пенальти. Мы должны признать, что «Локомотив » был просто лучше, по нашим воротам пробили 25 раз. Это часть процесса, урок», – сказал главный тренер ЦСКА .