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  • Испания вышла в финал Лиги наций, обыграв Францию – 5:4! Ямаль сделал дубль, у Мбаппе 1+1, у Вивиана автогол, Ойарсабаль отдал 2 ассиста
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Испания вышла в финал Лиги наций, обыграв Францию – 5:4! Ямаль сделал дубль, у Мбаппе 1+1, у Вивиана автогол, Ойарсабаль отдал 2 ассиста

Сборная Испании обыграла Францию (5:4) в 1/2 финала Лиги наций в Штутгарте.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нико Уильямс открыл счет на 22-й минуте. Микель Мерино на 25-й увеличил счет. Микель Ойарсабаль записал на свой счет две голевые передачи. Ламин Ямаль на 54-й реализовал пенальти. Педри сделал счет 4:0 на 55-й. На 59-й Килиан Мбаппе отыграл один мяч с пенальти. На 67-й Ямаль сделал дубль. Райан Шерки забил на 79-й с передачи Мбаппе. Дани Вивиан срезал мяч в свои ворота на 84-й. Рандаль Коло-Муани на 94-й сделал счет 4:5..

Испания сыграет в финале с Португалией, Франция встретится с Германией в игре за 3-е место.

Лига наций. Полуфинал
5 июня 19:00, МХП-Арена
Испания
Завершен
5 - 4
Франция
Матч окончен
90’
+6’
Коне
Гави
90’
+6’
90’
+4’
Коло-Муани
90’
+3’
  Коло-Муани
Мерино   Гави
90’
+1’
84’
  Вивиан
82’
Тео
79’
  Шерки
Ойарсабаль   Агехова
77’
Ле Норман   Вивиан
77’
76’
Дембеле   Коло-Муани
72’
Лангле   Люка Эрнандес
  Ямаль
67’
Педри   Фабиан Руис
64’
Н. Уильямс   Ольмо
64’
63’
Д. Дуэ   Барколя
63’
Олисе   Шерки
63’
Калулу   Гюсто
59’
  Мбаппе
  Педри
55’
  Ямаль
54’
51’
Рабьо
2тайм
Перерыв
Ямаль
33’
  Мерино
25’
  Н. Уильямс
22’
Испания
Унаи Симон, Кукурелья, Хейсен, Ле Норман, Порро, Мерино, Субименди, Педри, Н. Уильямс, Ойарсабаль, Ямаль, Ремиро, Райя, Вивиан, Мингеса, Гримальдо, Кубарси, Фермин Лопес, Фабиан Руис, Пино, Ольмо, Иско, Гави, Алекс Баэна, Агехова, Мората
Запасные: Райя, Кубарси, Фермин Лопес, Пино, Иско, Ойарсабаль, Ле Норман, Мерино, Н. Уильямс, Ремиро, Гримальдо, Педри, Мингеса, Алекс Баэна, Мората
1тайм
Франция:
Меньян, Тео, Лангле, Конате, Калулу, Рабьо, Коне, Д. Дуэ, Олисе, Дембеле, Мбаппе, Шевалье, Самба, Павар, Динь, Люка Эрнандес, Гюсто, Баде, Шерки, Заир-Эмери, Тчуамени, Гендузи, М. Тюрам, Коло-Муани, Барколя
Запасные: Райя, Кубарси, Фермин Лопес, Пино, Иско, Ойарсабаль, Ле Норман, Мерино, Н. Уильямс, Ремиро, Гримальдо, Педри, Мингеса, Алекс Баэна, Мората
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Статистика Лига наций

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Испании по футболу
logoЛига наций УЕФА
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logoСборная Франции по футболу
logoНико Уильямс
logoМикель Ойарсабаль
logoМикель Мерино
logoЛамин Ямаль
logoКилиан Мбаппе
logoРайан Шерки
logoДани Вивиан
logoРандаль Коло-Муани
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