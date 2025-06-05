Матч окончен
Испания вышла в финал Лиги наций, обыграв Францию – 5:4! Ямаль сделал дубль, у Мбаппе 1+1, у Вивиана автогол, Ойарсабаль отдал 2 ассиста
Сборная Испании обыграла Францию (5:4) в 1/2 финала Лиги наций в Штутгарте.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нико Уильямс открыл счет на 22-й минуте. Микель Мерино на 25-й увеличил счет. Микель Ойарсабаль записал на свой счет две голевые передачи. Ламин Ямаль на 54-й реализовал пенальти. Педри сделал счет 4:0 на 55-й. На 59-й Килиан Мбаппе отыграл один мяч с пенальти. На 67-й Ямаль сделал дубль. Райан Шерки забил на 79-й с передачи Мбаппе. Дани Вивиан срезал мяч в свои ворота на 84-й. Рандаль Коло-Муани на 94-й сделал счет 4:5..
Испания сыграет в финале с Португалией, Франция встретится с Германией в игре за 3-е место.
Лига наций. Полуфинал
5 июня 19:00, МХП-Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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