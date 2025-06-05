Депутат Шишкина об отставке Ротенберга из СКА: «Очень рада. Его пресс-конференции войдут в учебники по журналистике. Каждый раз смотрела с удивлением, растерянностью, скорбно»
Депутат Марина Шишкина рада увольнению Романа Ротенберга из СКА.
Команду возглавил Игорь Ларионов.
«Я очень рада, что это наконец произошло. Когда-нибудь, я думаю, пресс-конференции Романа Борисовича Ротенберга войдут в хрестоматию, учебники по журналистике.
Я уверена, потому что я каждый раз смотрела это с удивлением, растерянностью, скорбно», – сказала депутат Законодательного собрания Петербурга, экс-декан факультета журналистики СПбГУ Марина Шишкина.
Что теперь будет с Ротенбергом?38620 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ЗАКС.Ру
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