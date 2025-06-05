Депутат Шишкина об отставке Ротенберга из СКА: «Очень рада. Его пресс-конференции войдут в учебники по журналистике. Каждый раз смотрела с удивлением, растерянностью, скорбно»

Депутат Марина Шишкина рада увольнению Романа Ротенберга из СКА.

Команду возглавил Игорь Ларионов.

«Я очень рада, что это наконец произошло. Когда-нибудь, я думаю, пресс-конференции Романа Борисовича Ротенберга войдут в хрестоматию, учебники по журналистике.

Я уверена, потому что я каждый раз смотрела это с удивлением, растерянностью, скорбно», – сказала депутат Законодательного собрания Петербурга, экс-декан факультета журналистики СПбГУ Марина Шишкина.