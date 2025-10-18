Роналду не забил «Аль-Фатеху» с пенальти – Бохари парировал удар
Криштиану Роналду не сумел реализовать пенальти в матче с «Аль-Фатехом».
Нападающий «Аль-Насра» подошел к одиннадцатиметровой отметке на 59-й минуте игры чемпионата Саудовской Аравии.
40-летний португалец сильно пробил в направлении правого верхнего угла ворот, но голкипер Амин Бохари парировал удар.
Однако уже на 60-й минуте Роналду сумел забить с игры и вывел свою команду вперед – 2:1.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
