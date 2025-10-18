Роналду не забил «Аль-Фатеху» с пенальти – Бохари парировал удар

Криштиану Роналду не сумел реализовать пенальти в матче с «Аль-Фатехом».

Нападающий «Аль-Насра » подошел к одиннадцатиметровой отметке на 59-й минуте игры чемпионата Саудовской Аравии. 40-летний португалец сильно пробил в направлении правого верхнего угла ворот, но голкипер Амин Бохари парировал удар. Однако уже на 60-й минуте Роналду сумел забить с игры и вывел свою команду вперед – 2:1.