Дальний средний Тайриза Халибертона принес победу «Индиане» в близкой концовке 1-го матча финала
По ходу 4-й четверти «Пэйсерс» уступали «-15», но смогли вернуться.
За 11 секунд до конца при счете 110:109 в пользу «Тандер» Шэй Гилджес-Александер смазал свой средний бросок.
В ответной атаке Тайриз Халибертон реализовал дальнюю среднюю попытку, оставив «Оклахоме» 0,3 секунды на ответ.
Последняя атака «Тандер» оказалась неудачной, «Пэйсерс» одержали верх – 111:110.
Второй матч серии состоится 9 июня.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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