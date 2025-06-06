Дальний средний Тайриза Халибертона принес победу «Индиане» в близкой концовке 1-го матча финала

По ходу 4-й четверти «Пэйсерс» уступали «-15», но смогли вернуться.

За 11 секунд до конца при счете 110:109 в пользу «Тандер» Шэй Гилджес-Александер смазал свой средний бросок.

В ответной атаке Тайриз Халибертон реализовал дальнюю среднюю попытку, оставив «Оклахоме» 0,3 секунды на ответ.

Последняя атака «Тандер» оказалась неудачной, «Пэйсерс» одержали верх – 111:110.

Второй матч серии состоится 9 июня.