Роналду не реализовал 35 из 213 пенальти в карьере
Криштиану Роналду в 35-й раз в карьере не забил с точки.
Нападающий «Аль-Насра» не сумел переиграть голкипера «Аль-Фатеха» Амина Бохари в матче чемпионата Саудовской Аравии.
Роналду исполнял пенальти в 213-й раз. Забить удалось 178 раз, 35 попыток завершились неудачно.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: MessivsRonaldo.app
