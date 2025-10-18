Роналду не реализовал 35 из 213 пенальти в карьере

Криштиану Роналду в 35-й раз в карьере не забил с точки.

Нападающий «Аль-Насра» не сумел переиграть голкипера «Аль-Фатеха» Амина Бохари в матче чемпионата Саудовской Аравии. Роналду исполнял пенальти в 213-й раз. Забить удалось 178 раз, 35 попыток завершились неудачно.