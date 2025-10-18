Воробьев о голе ЦСКА от углового флага: «Внукам буду рассказывать, что бил по воротам»
Дмитрий Воробьев высказался о голе в ворота ЦСКА с острого угла.
«Локомотив» разгромил армейцев в матче 12-го тура Мир РПЛ (3:0).
В компенсированное к первому тайму время Воробьев, находясь у углового флага, направил мяч в сторону ворот ЦСКА. Находившийся рядом с форвардом железнодорожников защитник ЦСКА Милан Гайич не сумел заблокировать удар, а голкипер Владислав Тороп не отреагировал должным образом и пропустил гол.
«Внукам буду рассказывать, что бил по воротам. У нас получались атаки, но, к сожалению, не удавалось довести их до гола. Могли забивать больше.
Во втором тайме старались больше нагнетать, создавать моменты и отодвигать игру от своих ворот», – сказал Воробьев.
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?1314 голосов
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости