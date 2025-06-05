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Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры

Василий Ломаченко завершил карьеру.

«В жизни любого спортсмена бывает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. Этот день пришел. Хотел бы поблагодарить Господа нашего, Иисуса Христа, за все, что он для нас сделал. Вел маленького тщеславного парня своей дорогой, показав, что признание и легендарность – это не смысл бытия.

Благодарен за все победы, неудачи на ринге и в жизни. Рад тому, что к концу карьеры пришло понимание, в какую сторону должен двигаться человек, чтобы победить. Победить не на ринге, а победить ветхого человека и в конце получить награду», – сказал чемпион мира по версиям IBF и IBO Василий Ломаченко.

37-летний Василий Ломаченко последний бой провел в мае-2024, победив Джорджа Камбососа в титульном поединке.

Ломаченко о Дне победы: «Их подвиг безмерен. И такой же безмерной должна быть наша благодарность»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс&#8217;&#8216;
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