Соболенко первой после Серены в 2016-м вышла в финал на трех ТБШ подряд

Арина Соболенко обыграла Игу Швентек и стала финалисткой «Ролан Гаррос».

Соболенко была в финале US Open-2024 (обыграла Джессику Пегулу ) и Australian Open-2025 (уступила Мэдисон Киз ).

Белоруска первой после Серены Уильямс дошла до финала на трех «Больших шлемах» подряд. Уильямс сделала это в 2016-м на Australian Open (уступила Анжелик Кербер ), «Ролан Гаррос » (уступила Гарбинье Мугурусе ) и «Уимблдоне » (обыграла Кербер).

За последние три сезона Соболенко шесть раз выходила в финала ТБШ – больше, чем любая другая теннисистка в туре.