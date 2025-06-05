Соболенко первой после Серены в 2016-м вышла в финал на трех ТБШ подряд
Арина Соболенко обыграла Игу Швентек и стала финалисткой «Ролан Гаррос».
Соболенко была в финале US Open-2024 (обыграла Джессику Пегулу) и Australian Open-2025 (уступила Мэдисон Киз).
Белоруска первой после Серены Уильямс дошла до финала на трех «Больших шлемах» подряд. Уильямс сделала это в 2016-м на Australian Open (уступила Анжелик Кербер), «Ролан Гаррос» (уступила Гарбинье Мугурусе) и «Уимблдоне» (обыграла Кербер).
За последние три сезона Соболенко шесть раз выходила в финала ТБШ – больше, чем любая другая теннисистка в туре.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @OptaAce
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