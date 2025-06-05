Соболенко обыграла Швентек и впервые вышла в финал «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко стала финалисткой «Ролан Гаррос».

Она обыграла чемпионку трех прошлых «Ролан Гаррос» Игу Швентек – 7:6(1), 4:6, 6:0.

Это 12-я баранка, которую повесили Швентек в карьере, и третья на «Ролан Гаррос».

Белоруска сократила отставание в счете в личных встречах (5:8) и прервала 26-матчевую победную серию Швентек на этом турнире.

Соболенко впервые вышла в финал на «Ролан Гаррос» и шестой раз на «Больших шлемах» в целом (трижды – на Australian Open, дважды – на US Open).

За четвертый титул на «Больших шлемах» она поборется с Коко Гауфф или Лоис Буассон.