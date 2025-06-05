Кайо перешел из «Краснодара» в «Ботафого»
«Краснодар» объявил о переходе Кайо Панталеао в «Ботафого».
29-летний защитник подписал с новым клубом контракт до лета 2028 года.
Кайо выступал за «быков» с мая 2019 года, участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов и стал чемпионом России в сезоне-2024/25.
Он провел за черно-зеленых 123 матча, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.
В этом сезоне бразилец провел 13 игр в Мир РПЛ, забил 1 гол и получил 2 желтые карточки. Его подробная статистика выступлений – здесь.
Изображение: botafogo.com.br
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Краснодара»
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