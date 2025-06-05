Кайо перешел из «Краснодара» в «Ботафого»

«Краснодар» объявил о переходе Кайо Панталеао в «Ботафого».

29-летний защитник подписал с новым клубом контракт до лета 2028 года.

Кайо выступал за «быков» с мая 2019 года, участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов и стал чемпионом России в сезоне-2024/25.

Он провел за черно-зеленых 123 матча, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

В этом сезоне бразилец провел 13 игр в Мир РПЛ , забил 1 гол и получил 2 желтые карточки. Его подробная статистика выступлений – здесь .

Изображение: botafogo.com.br

Все герои этого «Краснодара». Они сотворили историю!