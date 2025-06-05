Карпин о трофеях Сафонова в «ПСЖ»: «Для меня не показатель. Так получилось, что уехал в тот клуб, который выиграл. «Париж» каждый год берет чемпионат и Кубок Франции»
Валерий Карпин оценил успехи Матвея Сафонова в «ПСЖ».
– Пример Сафонова важен другим игрокам, когда можно уехать и в первый сезон можно выиграть четыре трофея?
– Для меня не показатель. Так получилось, что уехал в тот клуб, который выиграл. Если бы его участие в этих победах было бы совсем значимым, в тренировках он создавал бы конкуренцию, то да.
«ПСЖ» каждый год выигрывает чемпионат и Кубок Франции, ты уезжаешь и понимаешь, что можно выиграть два трофея, – сказал главный тренер сборной России.
В первый сезон в составе «ПСЖ» Сафонов выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. 26-летний вратарь провел 17 матчей – 7 на ноль, 13 пропущенных.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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