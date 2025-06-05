Адиев возглавил «Крылья Советов». Контракт – на год с опцией продления

Магомед Адиев возглавил «Крылья Советов».

Самарский клуб объявил о назначении 47-летнего специалиста на пост главного тренера. Стороны заключили контракт на один год с возможностью продления.

Ранее Адиев возглавлял «Анжи», «Ахмат» и сборную Казахстана. Его последним клубом были «Химки», где он работал с апреля этого года.

По итогам сезона-2024/25 «Крылья Советов» заняли 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 31 очко.