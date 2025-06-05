Месси – лучший игрок МЛС в мае. 37-летний форвард «Интер Майами» забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 7 матчах
Лионель Месси признан лучшим футболистом месяца в МЛС.
37-летний нападающий «Интер Майами» победил в голосовании СМИ за звание лучшего игрока мая в высшем дивизионе США и Канады.
В прошлом месяце Месси провел 7 игр за клуб МЛС, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.
Подробная статистика выступлений чемпиона мира в составе сборной Аргентины доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт МЛС
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