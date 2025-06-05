Гельмут Марко: «Леклер протаранил Ферстаппена на скорости в 300 км/ч. И никаких последствий»

«Ред Булл» обвинил Леклера в таране Ферстаппена.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко прокомментировал возможную дисквалификацию Макса Ферстаппена – лидер команды остановился в шаге от бана на одну гонку после того, как врезался в соперника из «Мерседеса » Джорджа Расселла на Гран-при Испании.

По словам Марко, чемпиона расстроил контакт с пилотом «Феррари » Шарлем Леклером, который произошел несколькими минутами ранее.

– Внезапно возник риск, что Ферстаппена дисквалифицируют на Гран-при Австрии, если случится еще один выплеск эмоции.

– Нет-нет, такого не произойдет. Он себя контролирует.

– Будет обидно, если 30 000 нидерландских фанатов в Шпильберге не смогут поддержать своего национального героя.

– Безусловно, в тот момент Макс не думал о подобном. Но когда приходится сражаться с ножом в зубах, как в нынешнем году, это все усложняет.

В защиту Макса должен сказать, что в понедельник ServusTV показал очень четкую запись, как Макса протаранил Леклер на скорости в 300 км/ч. И никаких последствий. Конечно, это тоже его расстроило.

«С Максом мы вели борьбу за позицию, чтобы получить слип-стрим. Макс пытался выдавить меня в сторону внутренней траектории, а я не хотел туда смещаться, поэтому постарался сам на него надавить.

Я пытался заставить его сместиться левее, между нашими болидами произошел совсем небольшой контакт, но, к счастью, обошлось без последствий», – объяснил Леклер после финиша.

Стюарды Гран-при Испании рассмотрели момент и признали случившееся гоночным инцидентом.

Ферстаппен плохо вышел из последнего поворота, что позволило Леклеру нагнать его и в итоге совершить обгон. В процессе борьбы на прямой болиды сблизились и между ними произошел легкий контакт.

«Машина №1 (Ферстаппен) потеряла сцепление с трассой при прохождении 14-го поворота, в результате чего пилот должен был защищать свою позицию от атак со стороны машины №16 (Леклер).

Машина №16 пошла на обгон машины №1 на старт-финишной прямой. Обе машины постепенно смещались навстречу друг другу в центре трассы, результатом чего стал небольшой контакт между машинами.

На рассмотрении оба пилота признали, что инцидента можно было избежать, и что все могло бы закончиться серьезной аварии. Тем не менее, явной вины одного из пилотов в случившемся не обнаружено. И с учетом обстоятельств случившееся признано гоночным инцидентом», – говорится в протоколе стюардов.

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