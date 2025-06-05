Иордания впервые в истории вышла на ЧМ, разгромив Оман – 3:0. Южная Корея квалифицировалась в 11-й раз подряд

Иордания впервые сыграет на чемпионате мира.

В 9-м туре отборочного турнира ЧМ-2026 Иордания на выезде разгромила Оман со счетом 3:0.

За тур до окончания 3-го квалификационного раунда команда занимает второе место в группе B, дающее прямой выход в финальную часть, набрав 16 очков и опережая идущий третьим Ирак на 4 балла.

Также путевку на чемпионат мира в 11-й раз подряд себе обеспечила Южная Корея , лидирующая в группе B с 19 очками.

Из группы А на первенство мира вышли Иран и Узбекистан .