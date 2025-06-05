Иордания впервые в истории вышла на ЧМ, разгромив Оман – 3:0. Южная Корея квалифицировалась в 11-й раз подряд
Иордания впервые сыграет на чемпионате мира.
В 9-м туре отборочного турнира ЧМ-2026 Иордания на выезде разгромила Оман со счетом 3:0.
За тур до окончания 3-го квалификационного раунда команда занимает второе место в группе B, дающее прямой выход в финальную часть, набрав 16 очков и опережая идущий третьим Ирак на 4 балла.
Также путевку на чемпионат мира в 11-й раз подряд себе обеспечила Южная Корея, лидирующая в группе B с 19 очками.
Из группы А на первенство мира вышли Иран и Узбекистан.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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