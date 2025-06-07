Квалификация ЧМ-2026. Колумбия сыграла вничью с Перу, Венесуэла победила Боливию

В Южной Америке прошли матчи 15-го тура отбора ЧМ-2026.

Сборная Бразилии сыграла вничью в гостях с Эквадором (0:0), Уругвай проиграл Парагваю (0:2), Аргентина одолела на выезде Чили (1:0), Колумбия сыграла вничью с Перу (0:0).

Квалификация ЧМ-2026

Южная Америка

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026