Матч окончен
Квалификация ЧМ-2026. Колумбия сыграла вничью с Перу, Венесуэла победила Боливию
В Южной Америке прошли матчи 15-го тура отбора ЧМ-2026.
Сборная Бразилии сыграла вничью в гостях с Эквадором (0:0), Уругвай проиграл Парагваю (0:2), Аргентина одолела на выезде Чили (1:0), Колумбия сыграла вничью с Перу (0:0).
Квалификация ЧМ-2026
Южная Америка
15-й тур
6 июня 20:30, Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
6 июня 22:00, Estadio Monumental de Maturín
5 июня 23:00, Estadio Monumental Banco Pichincha
5 июня 23:00, Эстадио Дефенсорес дель Чако
6 июня 01:00, Эстадио Насьональ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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