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Квалификация ЧМ-2026. Колумбия сыграла вничью с Перу, Венесуэла победила Боливию

В Южной Америке прошли матчи 15-го тура отбора ЧМ-2026.

Сборная Бразилии сыграла вничью в гостях с Эквадором (0:0), Уругвай проиграл Парагваю (0:2), Аргентина одолела на выезде Чили (1:0), Колумбия сыграла вничью с Перу (0:0).

Квалификация ЧМ-2026

Южная Америка

15-й тур

Квалификация ЧМ. 15 тур
6 июня 20:30, Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
Колумбия
Завершен
0 - 0
Перу
Матч окончен
87’
Самбрано   Абрам
78’
Поло   Сонне
Лерма   Риос
75’
Арьяс   Кампас
62’
Эрнандес   Инестроса
62’
53’
Акино   Норьега
46’
Герреро   Инга
46’
Рейна   Рамос
Дуран   Суарес
46’
2тайм
Перерыв
Дуран
43’
4’
Гарсес
Колумбия
Мьер, Борха, Санчес, Мина, Муньос, Кастаньо, Лерма, Хамес, Арьяс, Эрнандес, Дуран, Оспина, Варгас, Дитта, Лукуми, Мачадо, Роман, Кампас, Карраскаль, Пуэрта, Риос, Инестроса, Суарес
Запасные: Карраскаль, Варгас, Дитта, Кампас, Инестроса, Риос, Оспина, Мачадо, Пуэрта, Суарес, Лукуми, Роман
1тайм
Перу:
Гальесе, Лопес, Гарсес, Самбрано, Адвинкула, Акино, Тапия, Флорес, Поло, Рейна, Герреро, Каседа, Энрикес, Абрам, Инга, Ласо, Норьега, Сонне, Пенья, Киспе, Кастро, Кеведо, Рамос
Запасные: Карраскаль, Варгас, Дитта, Кампас, Инестроса, Риос, Оспина, Мачадо, Пуэрта, Суарес, Лукуми, Роман
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Квалификация ЧМ. 15 тур
6 июня 22:00, Estadio Monumental de Maturín
Венесуэла
Завершен
2 - 0
Боливия
Матч окончен
90’
Акин
Рондон
90’
Мартинес   Ринкон
87’
Бельо   Уртадо
87’
Сеговия   Флорес
76’
Саварино   Кассерес
76’
76’
Чавес   Веласкес
69’
Терсерос
68’
Медина   Арройо
68’
Паньягуа   Альгараньяс
68’
Вака   Матеус
Мартинес   Сотельдо
62’
46’
Куэльяр   Вильярроэль
2тайм
Перерыв
  Рондон
30’
  Куэльяр
5’
Венесуэла
Ромо, Наварро, Анхель, Феррареси, Арамбуру, Саварино, Мартинес, Сеговия, Бельо, Рондон, Мартинес, Бароха, Фариньес, Чансельор, Макун, Аньор, Кассерес, Флорес, Ринкон, Сотельдо, Кадис, Уртадо, Мартинес Моралес
Запасные: Аньор, Фариньес, Чансельор, Мартинес, Мартинес, Бароха, Макун, Саварино, Сеговия, Мартинес Моралес, Бельо, Кадис
1тайм
Боливия:
Вискарра, Р. Фернандес, Моралес, Акин, Медина, Куэльяр, Вака, Чавес, Вильямиль, Паньягуа, Терсерос, Банегас, Лампе, Арройо, Роча, Сагредо, Сабала, Матеус, Вильярроэль, Альгараньяс, Монтейро, Сотомайор, Веласкес
Запасные: Аньор, Фариньес, Чансельор, Мартинес, Мартинес, Бароха, Макун, Саварино, Сеговия, Мартинес Моралес, Бельо, Кадис
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Квалификация ЧМ. 15 тур
5 июня 23:00, Estadio Monumental Banco Pichincha
Эквадор
Завершен
0 - 0
Бразилия
Матч окончен
90’
+2’
Бруно Гимараэс   Перейра
Ангуло   Медина
89’
Йебоа   Родригес
78’
78’
Жерсон   Сантос
64’
Эстеван   Мартинелли
64’
Ришарлисон   Матеус Кунья
Минда   Пресиадо
46’
2тайм
Перерыв
Эквадор
Валье, Эступиньян, Инкапиэ, Пачо, Ордоньес, Минда, Вите, Кайседо, Ангуло, Франко, Йебоа, Галиндес, Рамирес, Арреага, Пресиадо, Bryan Josías Ramírez León, Рамирес, Торрес, Медина, Мендес, Паес, Меркадо, Родригес
Запасные: Арреага, Bryan Josías Ramírez León, Рамирес, Ангуло, Галиндес, Мендес, Паес, Минда, Рамирес, Торрес, Йебоа, Меркадо
1тайм
Бразилия:
Алиссон, Алекс Сандро, Алессандро, Маркиньос, Вандерсон, Жерсон, Каземиро, Бруно Гимараэс, Винисиус Жуниор, Ришарлисон, Эстеван, Бенто, Уго Соуза, Бералдо, Лео Ортис, Карлос Аугусто, Данило, Перейра, Сантос, Эдерсон, Мартинелли, Матеус Кунья, Антони
Запасные: Арреага, Bryan Josías Ramírez León, Рамирес, Ангуло, Галиндес, Мендес, Паес, Минда, Рамирес, Торрес, Йебоа, Меркадо
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Квалификация ЧМ. 15 тур
5 июня 23:00, Эстадио Дефенсорес дель Чако
Парагвай
Завершен
2 - 0
Уругвай
Матч окончен
Альмирон   Ромеро
89’
Энсисо   Ромеро
89’
85’
де Арраскаэта   Альварес
  Энсисо
81’
77’
Пельистри   Родригес
Гомес   Соса
76’
Санабрия   Авалос
70’
Галарса   Вильясанти
69’
Касерес
68’
61’
Варела   Саласар
46’
Оливера   Пикерес
2тайм
Перерыв
Галарса
39’
  Галарса
13’
Парагвай
Фернандес, Алонсо, Альдерете, Гомес, Касерес, Энсисо, Галарса, Гомес, Кубас, Альмирон, Санабрия, Карлос, Хиль, Бальбуэна, Сандес, Веласкес, Бобадилья, Ромеро, Вильясанти, Питта, Ромеро, Соса, Авалос
Запасные: Питта, Ромеро, Карлос, Бобадилья, Хиль, Ромеро, Сандес, Веласкес, Бальбуэна, Вильясанти, Соса, Авалос
1тайм
Уругвай:
Меле, Оливера, Хименес, Араухо, Варела, де Арраскаэта, Угарте, Нандес, Араухо, Пельистри, Агирре, Фьермарин, Исраэль, С. Буэно, Маричаль, Пикерес, Родригес, Фонсека, Мартинес, Родригес, Саласар, Оливера, Альварес
Запасные: Питта, Ромеро, Карлос, Бобадилья, Хиль, Ромеро, Сандес, Веласкес, Бальбуэна, Вильясанти, Соса, Авалос
Подробнее
Квалификация ЧМ. 15 тур
6 июня 01:00, Эстадио Насьональ
Чили
Завершен
0 - 1
Аргентина
Матч окончен
90’
+2’
Ромеро
Лойола   Нуньес
87’
Санчес   Давила
87’
Марипан
86’
84’
Симеоне   Фойт
84’
Альмада   Мастантуоно
80’
Альварес   Корреа
Кортес
79’
79’
Балерди   Медина
59’
Тальяфико
Осорио   Аравена
58’
57’
Пас   Месси
Сепеда
55’
Видаль   Альтамирано
46’
Писарро   Ормасабаль
46’
2тайм
Перерыв
Видаль
38’
16’
  Альварес
Чили
Кортес, Суасо, Сьерральта, Марипан, Лойола, Писарро, Эчеверрия, Видаль, Осорио, Санчес, Сепеда, Кастельон, Вигуру, Кушчевич, Лихновски, Альтамирано, Нуньес, Павес, Сепульведа, Аравена, Ассади, Давила, Ормасабаль
Запасные: Лихновски, Осорио, Вигуру, Видаль, Санчес, Павес, Писарро, Кушчевич, Сепульведа, Ассади, Лойола, Кастельон
1тайм
Аргентина:
Мартинес, Тальяфико, Балерди, Ромеро, Молина, Де Поль, Паласиос, Альмада, Пас, Симеоне, Альварес, Бенитес, Рульи, Барко, Фойт, Ломонако, Медина, Барренечеа, Буэндиа, Мастантуоно, Корреа, Мартинес, Месси
Запасные: Лихновски, Осорио, Вигуру, Видаль, Санчес, Павес, Писарро, Кушчевич, Сепульведа, Ассади, Лойола, Кастельон
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoСборная Боливии по футболу
logoСборная Уругвая по футболу
logoквалификация ЧМ-2026 Южная Америка
logoСборная Эквадора по футболу
logoСборная Венесуэлы по футболу
logoСборная Перу по футболу
logoСборная Колумбии по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Чили по футболу
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