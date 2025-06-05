Петросян, Акатьева, Муравьева, Садкова, Фролова вошли в основную женскую сборную России по фигурному катанию, Яметова и Двоеглазова – в резервную
Известен состав женской сборной России по фигурному катанию на сезон-2025/26.
Документ опубликован на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Основной состав: Софья Акатьева, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Анна Фролова.
Резервный состав: Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Вероника Яметова.
Основной состав (юниорки, 13-19 лет): Елизавета Андреева, София Дзепка, Елена Костылева, Агата Петрова, Алена Принева.
Резервный состав (юниорки, 13-19 лет): Маргарита Базылюк, Валерия Лукашова, Лидия Плескачева, Екатерина Стоцкая, Виктория Стрельцова, Дина Хуснутдинова.
Основной состав (девушки, 11-17 лет): Анна Ляшенко, София Сарновская.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
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