«МЮ» предложил 45+10 млн фунтов за Мбемо. «Брентфорд» хочет больше

«Манчестер Юнайтед» сделал первое предложение о трансфере Бриана Мбемо.

Манкунианцы предложили 45 миллионов фунтов и еще 10 млн в качестве бонусов за 25-летнего вингера, сообщает The Athletic. «Брентфорд » может рассмотреть продажу игрока за более крупную сумму. Переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось , что камерунец решил сделать выбор в пользу «Юнайтед », несмотря на интерес со стороны «Арсенала», «Ньюкасла» и «Тоттенхэма».

В минувшем сезоне АПЛ Мбемо провел 38 матчей, отличившись 20 голами и 7 ассистами. Его статистика – здесь .