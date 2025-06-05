«МЮ» предложил 45+10 млн фунтов за Мбемо. «Брентфорд» хочет больше
«Манчестер Юнайтед» сделал первое предложение о трансфере Бриана Мбемо.
Манкунианцы предложили 45 миллионов фунтов и еще 10 млн в качестве бонусов за 25-летнего вингера, сообщает The Athletic. «Брентфорд» может рассмотреть продажу игрока за более крупную сумму. Переговоры продолжаются.
Ранее сообщалось, что камерунец решил сделать выбор в пользу «Юнайтед», несмотря на интерес со стороны «Арсенала», «Ньюкасла» и «Тоттенхэма».
В минувшем сезоне АПЛ Мбемо провел 38 матчей, отличившись 20 голами и 7 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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