Гвардиола не чувствует себя особенным: «Особенные – врачи, спасающие жизни, те, кто изобрел пеницилин. Я гений? Бросьте. Я хорош, но другие тренеры могли бы добиться того же, возможно»

Пеп Гвардиола не считает себя гением.

«Вы думаете, я чувствую себя особенным, потому что выиграл много титулов? Нет! Забудьте об этом! Я считаю, что особенным является врач, который спасает жизни. Люди, которые изобрели пенициллин. Это гениально. Я? Гений? Да бросьте.

Я не хочу притворяться скромным: конечно, я хорош! Я доказываю это на протяжении многих лет... Но я добивался успеха потому, что мою кандидатуру выбирали. В определенные моменты, руководя Лионелем Месси и другими игроками, оказываясь в таких местах, я создавал невероятные команды... Но другие тренеры, окажись они в нужный момент на этой должности, возможно, смогли бы сделать то же самое», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».