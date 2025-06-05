«Реал» договорился с Мастантуоно, с «Ривером» осталось согласовать порядок выплат 45 млн евро отступных (Marca)
«Мадрид» и 17-летний аргентинский вингер согласовали условия контракта.
После клубного чемпионата мира, на котором Франко будет выступать за «Ривер», игрок вместе со своими агентами должен прилететь в Мадрид для завершения сделки, сообщает Marca.
При этом клубам еще нужно согласовать условия выплаты компенсации за Мастантуоно. Речь идет о 45 миллионах евро – такие отступные прописаны в контракте футболиста. «Сливочные» могут выплатить сумму сразу или несколькими траншами. Источники в Аргентине утверждают, что может быть шесть платежей.
Ранее Marca также утверждала, что аргентинцы, кроме 45 млн, требуют оплатить налоги (13%), связанные со сделкой, поэтому итоговая сумма может составить более 50 млн.
Несколько дней назад «ПСЖ», который лидировал в борьбе за Мастантуоно, дал понять, что не будет платить 45 млн за игрока. «Реал» воспользовался этим, вернулся в переговоры и добился прогресса.
За «Ривер Плейт» Мастантуоно забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 61 матче. Его подробная статистика – здесь.