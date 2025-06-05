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«Реал» договорился с Мастантуоно, с «Ривером» осталось согласовать порядок выплат 45 млн евро отступных (Marca)

«Реал» договорился о трансфере Франко Мастантуоно из «Ривер Плейт».

«Мадрид» и 17-летний аргентинский вингер согласовали условия контракта.

После клубного чемпионата мира, на котором Франко будет выступать за «Ривер», игрок вместе со своими агентами должен прилететь в Мадрид для завершения сделки, сообщает Marca.

При этом клубам еще нужно согласовать условия выплаты компенсации за Мастантуоно. Речь идет о 45 миллионах евро – такие отступные прописаны в контракте футболиста. «Сливочные» могут выплатить сумму сразу или несколькими траншами. Источники в Аргентине утверждают, что может быть шесть платежей.

Ранее Marca также утверждала, что аргентинцы, кроме 45 млн, требуют оплатить налоги (13%), связанные со сделкой, поэтому итоговая сумма может составить более 50 млн.

Несколько дней назад «ПСЖ», который лидировал в борьбе за Мастантуоно, дал понять, что не будет платить 45 млн за игрока. «Реал» воспользовался этим, вернулся в переговоры и добился прогресса.

За  «Ривер Плейт» Мастантуоно забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 61 матче. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
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