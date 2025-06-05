Гауфф второй раз вышла в финал «Ролан Гаррос»

Коко Гауфф стала финалисткой «Ролан Гаррос».

Она обыграла Лоис Буассон – 6:1, 6:2.

Гауфф дошла до финала на трех крупнейших грунтовых турнирах сезона: в Мадриде она уступила Арине Соболенко , в Риме – Жасмин Паолини .

Для 21-летней американки это будет третий финал «Большого шлема» в карьере: на «Ролан Гаррос»-2022 она уступила Иге Швентек , на US Open-2023 обыграла Соболенко.

В субботу Гауфф поборется с Соболенко. Счет в личных встречах 5:5, на грунте – 1:1.

Первая и вторая ракетки мира сыграют в финале женского «Большого шлема» впервые с Australian Open-2018 (тогда №2 Каролин Возняцки победила №1 Симону Халеп ), на «Ролан Гаррос » – впервые с 2013-го (тогда №1 Серена Уильямс победила №2 Марию Шарапову).

Соболенко на третьем «Большом шлеме» подряд встретится в финале с американкой: на US Open-2024 она обыграла Джессику Пегулу , а на Australian Open-2025 уступила Мэдисон Киз .