У Ямаля 21+22 в 61 матче за «Барселону» и Испанию в сезоне. 17-летний вингер сделал дубль в игре с Францией

Ламин Ямаль сделал дубль в полуфинале Лиги наций.

На 54-й минуте матча против сборной Франции 17-летний вингер Испании реализовал самостоятельно заработанный пенальти – Ямаля сбил Адриен Рабьо. На 67-й Ламин забил свой второй гол в сегодняшней встрече.

В 61 матче сезона за «Барселону» и Испанию на счету Ямаля 21 гол и 22 голевых паса. Его подробную статистику можно найти здесь .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (5:2, второй тайм).