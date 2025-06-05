У Ямаля 21+22 в 61 матче за «Барселону» и Испанию в сезоне. 17-летний вингер сделал дубль в игре с Францией
Ламин Ямаль сделал дубль в полуфинале Лиги наций.
На 54-й минуте матча против сборной Франции 17-летний вингер Испании реализовал самостоятельно заработанный пенальти – Ямаля сбил Адриен Рабьо. На 67-й Ламин забил свой второй гол в сегодняшней встрече.
В 61 матче сезона за «Барселону» и Испанию на счету Ямаля 21 гол и 22 голевых паса. Его подробную статистику можно найти здесь.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (5:2, второй тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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