Матич и Кока дисквалифицированы на 4 матча (2 – условно) за отказ от поддержки акции по борьбе с гомофобией. Они поучаствуют в «мероприятиях по повышению осведомленности»

Дисквалифицированы игроки, не поддержавшие акцию по борьбе с гомофобией во Франции.

Напомним, все матчи 34-го тура Лиги 1 проходили под лозунгом борьбы с гомофобией – в рамках акции, организованной Профессиональной футбольной лигой Франции (LFP), все команды играли в форме с логотипом лиги в радужном цветовом исполнении и словом «гомофобия», зачеркнутым красным цветом.

Полузащитник «Лиона» Неманя Матич и нападающий «Гавра» Кока заклеили специальный логотип, выходя на замену.

Оба игрока посетили заседание дисциплинарного комитета. По итогам слушания они были дисквалифицированы на 4 матча (2 из них – условно). Футболисты также согласились принять участие в «мероприятиях по повышению осведомленности о гомофобии» в ближайшие шесть месяцев.

Капитан «Ланса» Жонатан Гради, который допустил гомофобное оскорбление, уходя с поля во время матча с «Монако», был дисквалифицирован на одну игру.