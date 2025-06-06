Аргентина обеспечила себе 1-е место в отборе ЧМ-2026 за 3 тура до конца

Сборная Аргентины обыграла в гостях Чили (1:0) в 15-м туре квалификации ЧМ-2026.

Таким образом, «альбиселесте» гарантировали себе победу в отборочном турнире.

За три тура до финиша у Аргентины на 10 очков больше, чем у Эквадора и Парагвая, занимающих в таблице 2-е и 3-е места соответственно.

Команда под руководством Лионеля Скалони обеспечила себе выход в финальный турнир ЧМ-2026 еще в марте.

Таблица отбора ЧМ-2026