Глава профсоюза игроков НХЛ о недопуске России на ОИ-2026: «Они хотят играть с лучшими, но мало что могут сделать. Похоже, что конфликт обостряется, а не ослабевает»

Марти Уолш заявил, что россияне из НХЛ разочарованы недопуском на Олимпиаду-2026.

Ранее стало известно, что ИИХФ сформировала группы на хоккейный турнир без сборной России. Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал недопуск команды.

Уолш отметил, что российские игроки НХЛ были разочарованы, но эта ситуация находится «не в их власти».

«Они мало что могут сделать с тем, что происходит. Они хотят играть с лучшими, мы слышим это постоянно.

Мы надеялись, что к этому моменту конфликт не будет находиться на таком этапе.

Похоже, что он обостряется, а не ослабевает, так что посмотрим, что будет в будущем», – сказал глава Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш официальному сайту лиги.

НХЛ не ожидает участия России на Олимпиаде-2026. Об этом заявил заместитель комиссара Дэйли