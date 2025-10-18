  • Спортс
«Бавария» повторила рекорд «Боруссии» среди клубов Бундеслиги, выиграв 11 первых матчей сезона

«Бавария» повторила достижение «Боруссии» Дортмунд.

Сегодня в очной встрече мюнхенцы одержали победу со счетом 2:1 в 7-м туре чемпионата Германии. 

«Бавария» выиграла все свои первые 11 официальных матчей сезона, что ранее удавалось лишь «Боруссии» Дортмунд в сезоне-2015/16.

Обновить рекорд команда Венсана Компани сможет 22 октября в домашнем матче Лиги чемпионов против «Брюгге». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
logoБавария
рекорды
logoбундеслига Германия
logoБоруссия Дортмунд
