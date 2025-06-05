«Ман Сити» покупает Аит-Нури у «Вулверхэмптона» за 40 млн евро
Раян Аит-Нури перейдет в «Манчестер Сити».
«Горожане» достигли договоренности с «Вулверхэмптоном» о трансфере 23-летнего защитника, сообщает Фабрицио Романо. Стоимость сделки составит примерно 40 млн евро.
Футболист пройдет медосмотр для своего нового клуба в субботу.
В минувшем сезоне Раян провел 37 матчей в АПЛ, отметившись 4 голами и 7 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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