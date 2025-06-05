«Ман Сити» покупает Аит-Нури у «Вулверхэмптона» за 40 млн евро

Раян Аит-Нури перейдет в «Манчестер Сити».

«Горожане» достигли договоренности с «Вулверхэмптоном » о трансфере 23-летнего защитника, сообщает Фабрицио Романо. Стоимость сделки составит примерно 40 млн евро.

Футболист пройдет медосмотр для своего нового клуба в субботу.

В минувшем сезоне Раян провел 37 матчей в АПЛ , отметившись 4 голами и 7 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь .