Дегтярев об Овечкине: «Символ русского духа. Он не стесняется этого и на весь мир сказал: «Мы русские!»

Михаил Дегтярев назвал Александра Овечкина «символом русского духа».

Ранее 39‑летний форвард «Вашингтона» посетил здание Совета Федерации в Москве. Он подарил председателю Совфеда Валентине Матвиенко хоккейный свитер.

– Александр Овечкин был в Совете Федерации. Вам удалось пересечься?

– Нет, мы не пересекались. Мы обязательно увидимся с ним в Москве. Я его поздравлял публично с рекордом, который он побил в веках.

– То есть в планах есть встреча.

– Безусловно.

– Какой‑то подарок приготовили?

– Обязательно. У нас предусмотрены протокольные подарки для наших звезд, для визави и министров, с кем я встречаюсь, для детей, для всех. Поэтому обязательно поздравим.

Мы с ним виделись и не раз. Виделись в Москве еще до моего отъезда в Хабаровск во время любительского хоккейного матча.

Потом мы виделись с ним уже после моего назначения министром в июне, по‑моему, прошлого года на турнире для детей. Я ему публично сказал «спасибо», он молодец, он наш человек, русский.

Он планирует по завершении карьеры жить здесь, в Москве. И в целом, конечно, символ такого русского духа. Он не стесняется этого и на весь мир сказал: «Мы русские!» – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев .

Александр Тихонов: «Овечкину в Совфеде следовало спросить, почему у нас народ нищий. Если хочет в политику, флаг в руки. Но он не знает о реальном состоянии страны, экономики, промышленности»