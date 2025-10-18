У Роналду 11 голов в 11 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию

Криштиану Роналду забил во втором матче подряд.

Нападающий «Аль-Насра» вывел свою команду вперед на 60-й минуте матча с «Аль-Фатехом» в чемпионате Саудовской Аравии – 2:1.

Португалец проводит 11-ю игру в текущем сезоне. Он забил в них 11 раз.

Подробно со статистикой 40-летнего Роналду можно ознакомиться здесь .