У Роналду 11 голов в 11 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию
Криштиану Роналду забил во втором матче подряд.
Нападающий «Аль-Насра» вывел свою команду вперед на 60-й минуте матча с «Аль-Фатехом» в чемпионате Саудовской Аравии – 2:1.
Португалец проводит 11-ю игру в текущем сезоне. Он забил в них 11 раз.
Подробно со статистикой 40-летнего Роналду можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
